Jupiler Pro League – Antwerp boekt oefenzege tegen Lokomotiva Zagreb

Antwerp heeft woensdagavond op de Bosuil haar zesde oefenduel van het seizoen winnend afgesloten. De Great Old won dankzij treffers van Refaelov (4.) en Baby (69.) met 2-0 van het Kroatische Lokomotiva Zagreb. Na twee makkelijke winsten tegen Brasschaat en Heist, en drie draws op stage in Duitsland kreeg Antwerp met nummer zes van vorig seizoen in Kroatië een sterke tegenstander voorgeschoven. De Kroaten domineerden lange tijd in Deurne, maar Antwerp was efficiënter voor doel. Voor het stamnummer één maakte Sander Coopman zijn debuut.

bron: Belga