Gouverneur breidt captatieverbod uit in provincie Limburg

De provincie Limburg gaat het reeds ingestelde captatieverbod morgen uitbreiden. Sinds 5 juli was al een beperkt captatieverbod van kracht in de stroomgebieden van verschillende onbevaarbare waterlopen in de gemeenten rond Sint-Truiden, Hechtel-Eksel en in Lommel. Dat wordt nu door gouverneur Herman Reynders uitgebreid naar verschillende aangrenzende gemeenten. Het grondwaterpeil staat vooral in Zuid-Limburg erg laag en daarom wordt het captatieverbod rond Sint-Truiden gevoelig uitgebreid. Vanaf morgen is het verboden om nog langer water te capteren in het volledige stroomgebied van de Melsterbeek en zijbeken, het volledige stroomgebied van de Herk en zijbeken en het volledige stroomgebied van de Mombeek en zijbeken in de gemeenten Gingelom, Heers, Sint-Truiden, Borgloon, Wellen, Kortessem, Alken, Tongeren, Diepenbeek, Hasselt, Nieuwerkerken en Herk-de-Stad.

Bovenop het captatieverbod in deze gemeenten komt er nu ook een captatieverbod in het volledige stroomgebied van de Mangelbeek-Laambeek en hun zijbeken in de gemeenten Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Lummen, Zonhoven en Oudsbergen. Ook in het volledige stroomgebied van de Warmbeek, Bosbeek, Zanderbeek, Vrietselbeek, Lankeukelbeek en hun respectievelijke zijbeken is het vanaf morgen verboden om water op te pompen. Dit geldt dus in de gemeenten Peer, Pelt, Hamont-Achel, Bocholt, As, Oudsbergen, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken.







Ook het eerder uitgevaardigde captatieverbod in de stroomgebieden van de Grote Nete in Hechtel-Eksel en de Kleine Hoofdgracht in Lommel en Pelt blijft van kracht.

Uit nieuwe metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat de toestand even erg is als een jaar geleden. Om de waterreserves weer op een normaal peil te krijgen zou het enkele weken goed moeten regenen. De drinkwatervoorraad is volgens de Vlaamse Milieumaatschappij voorlopig niet bedreigd.

