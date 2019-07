Google-medewerkers luisteren mee naar uw gesprekken, ook in uw huiskamer

Medewerkers van Google luisteren naar opnames die gemaakt zijn met de slimme Google Home-luidsprekers en via de Google Assistent-app op smartphones, ook in België en Nederland. Ze krijgen daarbij ook onbewust ingesproken berichten te horen. Het blijkt bovendien soms makkelijk om de geanonimiseerde gebruiker alsnog te identificeren, zo meldt de VRT vandaag. Sinds de lancering van de Google Home, in 2016, hebben wereldwijd miljoenen mensen de slimme luidspreker van de zoekmachinegigant in huis gehaald of op kantoor neergezet om er allerlei vragen aan te stellen. Wie bijvoorbeeld vraagt “Ok Google, hoe is het verkeer naar Brussel? “, krijgt van een computerstem meteen de laatste verkeersinformatie.

Wat gebruikers van de Google-luidspreker en de Assistent-app vaak niet weten, is dat alles wat ze tegen Google zeggen, standaard wordt opgenomen en bijgehouden. Dat staat ook in de gebruiksvoorwaarden van Google Home. Wat niet in de kleine lettertjes staat, is dat onrechtstreekse medewerkers van Google achteraf stukjes van die opnames kunnen beluisteren.







De nieuwsdienst van VRT kon ruim duizend fragmenten beluisteren, soms met gevoelige informatie. Dat roept vragen op inzake privacy. Ook omdat de opnames zowat overal gemaakt kunnen zijn, bijvoorbeeld ook in een dokterspraktijk of bij de politie.

Bovendien zijn de fragmenten meestal wel bewust ingesproken. Maar op de duizend opgenomen fragmenten die de VRT kon beluisteren, bleken er 153 onbewust geregistreerd. Met name wanneer iemand een woord uitspreekt dat nog maar op ‘Google’ lijkt, en dus ook op het commando ‘Ok Google’ die de Google Home activeert.

In een reactie erkende Google naar verluidt dat het wereldwijd samenwerkt met taalexperts om hun spraaktechnologie te verbeteren. Dit “gebeurt door transcripties te maken van een klein aantal audiofragmenten”, liet de woordvoerder van Google in België aan VRT NWS weten.

bron: Belga