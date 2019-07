Federer staat niet zonder moeite in dertiende halve finale op Wimbledon

Roger Federer (ATP 3) heeft zich voor de dertiende keer in zijn carrière geplaatst voor de halve finales op Wimbledon. De Zwitserse legende versloeg in zijn kwartfinale de Japanner Kei Nishikori (ATP 7) na twee uur en 39 minuten tennis in vier sets (4-6, 6-1, 6-4 en 6-4). Federer liet zich verrassend in het eerste spelletje van de wedstrijd zijn opslag ontfutsellen en kwam dat in de eerste set niet meer te boven. Nishikori won met 6-4, maar stond in de tweede set nergens. Federer stoomde door naar 6-1 setwinst.

In een spannende derde set ging het gelijk op tot 3-3, toen Federer opnieuw door de opslag van de Japanner ging. De Zwitser maakte het met 6-4 af. In de vierde set ging het opnieuw goed op en neer. In het negende spelletje viel de beslissing. Nishikori verloor zijn opslag en Federer mocht serveren voor de wedstrijd. Zijn eerste wedstrijdbal volstond voor opnieuw 6-4.







Het is voor de bijna 38-jarige Federer de dertiende keer dat hij de halve eindstrijd op het Londense gras bereikt. Acht keer won hij Wimbledon ook, waarvan een laatste keer in 2017.

Bron: Belga