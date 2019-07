Drie gevangenen ontsnapt uit gevangenis Ruiselede

Uit de gevangenis van Ruiselede zijn in amper een week tijd drie gevangenen ontsnapt. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag. Afgelopen vrijdag vluchtten twee gedetineerden nadat ze een cipier hadden bedreigd en de deur hadden geforceerd met een brandblusapparaat. Gisteren wist een ­derde gevangene te ontsnappen uit het douchecomplex. Politie en parket zijn nog steeds op zoek naar de drie, maar hebben geen spoor. Eén van hen is Sven Buysschaert (37), die door het assisenhof werd veroordeeld tot vijftien jaar cel.

Sinds begin dit jaar zijn er al vijf ontsnappingen vastgesteld in de gevangenis van Ruiselede, die erom bekendstaat een open regime te hanteren. In 2017 was er nog geen enkele ontsnapping. “De gedetineerden staan allemaal op een zucht van hun ­vrijlating en worden voorbereid op hun re-integratie. Ze worden erop geselecteerd geen gevaar te zijn voor de samenleving”, klinkt het bij het Gevangenis­wezen. Er volgt nu een onderzoek naar wat er is fout gelopen.







bron: Belga