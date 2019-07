Divock Origi verlengt zijn contract bij Liverpool

Divock Origi heeft zijn toekomst verbonden aan Champions League-winnaar Liverpool. De 24-jarige aanvaller, die sinds de zomer van 2014 onder contract staat op Anfield Road, tekende een nieuwe langdurige overeenkomst. Zijn exacte contractduur werd door Liverpool niet vermeld. De voorbije weken gonsde het van de geruchten rond Origi. De Rode Duivel was na een moeilijk seizoensbegin de laatste maanden van het seizoen helemaal aan de oppervlakte gekomen en scoorde onder meer twee keer in de halve finale en één keer in de finale van de Champions League. Toch leek een basisplaats ver weg bij de Reds met het trio Salah-Firmino-Mané voorin.

Origi zelf twijfelde even, maar koos er vervolgens toch voor in Liverpool te blijven. “Ik ben heel erg blij met dit nieuwe contract”, liet de aanvaller in een eerste reactie optekenen. “Dit geeft een boost bij het begin van het seizoen. Ik heb me hier altijd op mijn gemak gevoeld. Ik heb hier de voorbije jaren ook stappen gezet. Ik tekende als negentienjarige en de voorbije jaren ben ik een echte man geworden. De club en ik hebben de beslissing samen genomen. Ik heb met mijn entourage gepraat en het gevoel was altijd goed. Ik wilde blijven. Liverpool is een fantastische club en we hebben een heel goede spelersgroep. Ook de mensen die op Melwood werken zijn fantastisch. Je voelt aan alles dat dit een speciale club is.”







Bron: Belga