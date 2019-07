Diaz wordt voorlopig hoofdsponsor van KV Oostende, Japanse overname niet aan de orde

Diaz Sunprotection is gisteravond in hotel Thermae Palace voorgesteld als nieuwe hoofdsponsor van KV Oostende. Het Tieltse bedrijf wordt slechts een tussenpaus. “Als er zich een ander bedrijf aandient, zal Diaz hier met plezier ruimte voor maken”, aldus voorzitter Frank Dierckens, die zijn aandeel in de kustploeg verhoogde tot 97 procent. Het komende seizoen zal afgetrapt worden met Dierckens’ ramenbedrijf Diaz Sunprotections op het shirt van KVO, ter vervanging van ex-hoofdsponsor Willems Veranda’s. Dat is slechts een tijdelijke oplossing, want de commerciële cel blijft opties onderzoeken, klinkt het.

KV Oostende zou dicht bij een overeenkomst staan met een Japans investeringsbedrijf. Zes weken geleden was CEO Patrick Orlans in het Aziatische land om een sponsordeal te beklinken. “Dat waren positieve gesprekken en we zijn ook nog steeds ‘on speaking terms’ met die mensen. Als zij zich in de toekomst zouden willen engageren als hoofdsponsor, dan zijn we zeker bereid om verder te praten”, laat Orlans weten op de clubwebsite.







Dierckens’ bedrijf wordt slechts een tijdelijke hoofdsponsor. “Als er zich in de toekomst een ander bedrijf aandient als hoofdsponsor, zal Diaz hier met plezier ruimte voor maken”, stelt de KVO-voorzitter. “Of dat dan een bedrijf uit Japan, Cambodja of België is, maakt niet zoveel uit. Ik wil wel benadrukken dat ik geen enkele intentie heb om mijn aandelen in de club te verkopen. Ik ben dit engagement aangegaan om er iets van te maken en dat wil ik ook doen.”

Om die intentieverklaring kracht bij te zetten, kocht Fiersen de vijf procent aandelen die nog in handen waren van bouwheer Bart Versluys over. Daardoor heeft hij 97 procent van de aandelen in handen. De overige drie procent blijft in handen van ondervoorzitter Gino Vanderhaeghen. “Hiermee wil ik echt aantonen dat ik op lange termijn iets wil verwezenlijken met KVO. Al besef ik ook dat veel afhangt van de sportieve resultaten, maar op dat vlak zijn we op de goede weg.”

KV Oostende kondigt nog een zesde zomerversterking aan en is ook in onderhandeling voor een nieuwe spits. “Ons huiswerk zal tegen de competitiestart grotendeels af zijn”, besluit Dierckens, die enkele maanden geleden de fakkel overnam van Peter Callant.

