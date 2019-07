Club Brugge haalt met Simon Deli centrale verdediger weg bij Slavia Praag

Club Brugge heeft zich versterkt met de Ivoriaan Simon Deli. De centrale verdediger komt over van Slavia Praag en ondertekende in het Jan Breydelstadion een contract voor drie seizoenen. De 27-jarige Deli moet bij blauw-zwart de vervanger worden van de Nederlander Stefano Denswil, die vorige week de overstap maakte naar het Italiaanse Bologna. Hij is de tweede Ivoriaanse verdediger die Club in het tussenseizoen versterkt, na Odilon Kossounou.

Deli maakte in 2012 de oversteek van Ivoorkust naar Tsjechië. Daar kwam hij in eerste instantie uit voor stadsrivaal Sparta Praag. In 2015 ging hij naar de buren van Slavia. Daar kwam hij vorig seizoen tot 36 officiële duels. Hij speelde zo een grote rol in het kampioenschap van Slavia, en in de stek in de kwartfinales van de Europa League. Deli en Slavia Praag vlogen er bij de laatste acht uiteindelijk uit tegen Chelsea, nadat ze eerder Racing Genk hadden uitgeschakeld.







Deli is voor Club Brugge de vijfde inkomende transfer. Eerder versterkten de Bruggelingen zich ook al met verdedigers Odilon Kossounou (Hammarby) en Eduard Sobol (Shakhtar Donetsk), buitenspeler Amadou Sagna (Cayor Foot) en aanvaller David Okereke (Spezia).

Bron: Belga