Captatieverbod in Izegem en Ingelmunster door blauwalgen

In Izegem en Ingelmunster geldt een captatieverbod. Op het kanaal Roeselare-Leie in Izegem en in Ingelmunster zijn namelijk blauwalgen ontdekt. De blauwalgen kunnen klachten veroorzaken zoals hoofdpijn, irritatie van de slijmvliezen, misselijkheid en koorts. Het captatiepunt aan de Wante in Ingelmunster mag wel nog worden gebruikt. De Vlaamse milieumaatschappij onderzoekt momenteel de blauwalgen maar ze zijn zo goed als zeker van toxische aard. In overleg met de Vlaamse Waterweg is daarom een captatieverbod ingevoerd. Daarbij mag er geen water gebruikt woorden als drinkwater voor het vee of voor het besproeien van gewassen. Ook kleine recreatie op het water zoals kano varen mag niet.

“Ook het kampioenschap visserij moest afgelast worden. We hopen dat de algen snel wegtrekken en alle activiteiten op het water terug kunnen doorgaan”, aldus burgemeester van Izegem Bert Maertens.







bron:Â Belga