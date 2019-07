Australië houdt binnen de drie jaar referendum over erkenning van Aboriginals

Australië is van plan om binnen de drie jaar een referendum te houden over de constitutionele erkenning van Aboriginals. Dat heeft de Australische minister bevoegd voor Aboriginals, Ken Wyatt, vandaag aangekondigd. “Ik zal een consensusoptie voor constitutionele erkenning ontwikkelen en die nog in deze legislatuur voorleggen via een referendum”, aldus Wyatt. “Constitutionele erkenning is te belangrijk om het fout aan te pakken en te belangrijk om het te snel aan te pakken.” De minister zei al dat hij al raad heeft gevraagd aan leiders van de Aboriginal-gemeenschap.

De regering is bereid om de oorspronkelijke bewoners van Australië te erkennen in de grondwet, stelt Wyatt, die 160 miljoen Australische dollar (100 miljoen euro) zal vrijhouden voor het referendum.







Wyatt is de eerste Aboriginal die federaal minister werd. In 2017 was hij bevoegd voor ouderenzorg en in mei werd hij de eerste minister die bevoegd is voor zaken die te maken hebben met Aboriginals. Hij pleit ervoor de originele bewoners van Australië te betrekken bij de beleidsvorming. “Zelfs de meest goedbedoelde, moderne politiek en programma’s hebben nog steeds de neiging om een top-down, controlerende en bevelende aanpak te volgen. Alsof de Aboriginal-bevolking zelf niet weet wat ze nodig hebben of willen.”

bron: Belga