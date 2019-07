Vrouw krijgt hartaanval tijdens grootste orgie van Europa

Het leven van en swinger kan al eens lastig zijn. Zo ook voor een 52-jarige vrouw die tijdens het grootste seksfeest op het Oude Continent een hartaanval kreeg.

Het Swingfields Sex Festival in het Engelse Malvern is een begrip onder de swingers, niet vreemd voor het grootste seksfeest in Europa. Ruim 700 mensen die al eens graag in groep van bil gaan trekken naar een groot veld om zich eens goed uit te leven in groepsverband. Toch gaat dat niet altijd heel goed.

"Te hard gepusht"







Tijdens de ‘festiviteiten’ kreeg een vrouw van 52 jaar namelijk een hartaanval. Ze zou zichzelf “te hard hebben gepusht”, meldt het Engelse The Sun. De vrouw werd afgevoerd met een ambulance en moest twee dagen in het ziekenhuis blijven. Ze herstelde uiteindelijk en is nu terug thuis.

Het ongeval zorgde voor een schok op het festivalterrein, maar het duurde echter niet lang totdat weer werd overgegaan naar de orde van de dag. Op het programma stond onder andere een worstelwedstrijd naast de doorlopende enorme orgies.