Voor het eerst sinds 2008 minder dollarmiljonairs, rijke Belgen zweren bij cash

Belgische miljonairs houden van cash. Bijna een derde (31,9%) van het vermogen van de dollarmiljonairs in België zit in cash of een equivalent, zoals vreemde munten. Het aandeel cash ligt daarmee beduidend hoger dan het Europese gemiddelde (28,3%) of het wereldwijde gemiddelde (27,9%). Aandelen maken ruim 22% van de vermogensportefeuille van de Belg uit, tegen 15,5% vastgoed.

Als verklaring voor de vlucht naar cash wordt verwezen naar de slechte prestaties van de beurzen. De marktkapitalisatie daalde vorig jaar met ruim 15%, terwijl er in 2017 nog een stijging met 10,5% was. “De Belg is dus minder geneigd om te beleggen in aandelen”, bevestigde Robert van der Eijk van Capgemini. Eenzelfde tendens is ook zichtbaar op wereldniveau, waar cash begin dit jaar de eerste plaats heeft ingenomen, in de plaats van aandelen. “Dat is typisch bij een financiële crisis”, klinkt het.

Een baksteen in de Belgische maag

Ook vastgoed als belegging blijft in trek bij de Belg, geholpen door de hogere vastgoedprijzen (+1,6%). De gezinswoning wordt niet meegeteld voor lidmaatschap van het clubje dollarmiljonairs. Hun aantal bleef in België het voorbije jaar vrijwel stabiel, op 122.300 miljonairs. In 2017 waren ze met 122.600, maar toen was er wel een flinke groei (+7 pct). “België deed het al bij al niet zo slecht. Ook het vermogen bleef min of meer stabiel”, aldus van der Eijk.

Opmerkelijk is dat het aantal dollarmiljonairs in Nederland dubbel zo hoog ligt. Van der Eijk verwijst naar de grote aanwezigheid van multinationals bij onze noorderburen, maar ook naar het karakter van de Nederlander. “Die is meer ondernemend, neemt meer risico’s. Het aantal dollarmiljonairs ligt er van in het begin hoger”.