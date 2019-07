Studente vraagt om dickpics op Tinder voor kunstwerk

De meeste dames zitten niet te wachten op dickpics van random kerels op Tinder. Zo wel Francesca Harris uit het Engelse Nottingham, die zoveel mogelijk dickpics wil verzamelen om er een kunstwerk van te maken.

De 21-jarige studente aan een kunstacademie kreeg inmiddels van ruim 300 kiekjes van piemels groot en klein. Ze hoopt er echter nog een stuk meer te ontvangen om het te verwerken tot een kunstwerk. Haar project heet ‘De moderne man’ omdat Harris de dickpic ziet als een van de kenmerken van het moderne daten.







“Eerst tieten tonen”

Harris heeft ruime 600 ‘matches’ op de datingapp, maar niet elke man is even enthousiast over het verzoek. “Eerst tieten tonen” is een veel voorkomende repliek. In totaal wil ongeveer een derde iets in ruil voor een foto van zijn lid. Andere claimen dan weer dat hun geslacht te groot is om te fotograferen. Een ander stuurde een foto van Donald Trump. Gelukkigen waren er ook mannen die de uitdaging vol enthousiasme aangingen. Zo stuurde één knaap maar liefst 25 kiekjes van zijn vlaggenmast.

Schilderijen

De dickpics komen niet letterlijk op het kunstwerk. Ze schildert de penissen na op het canvas. Bovendien haalt niet ieder exemplaar het. Van de 300 staan er maar 140 op het doek.

“Ik denk dat meest interessante reacties komen van vrouwen van middelbare leeftijd, die ongevraagd dickpics krijgen toegestuurd op een datingapp.” Toch voelen mannen zich er meer oncomfortabel bij het kunstwerk dan vrouwen, laat de studente weten. “Ik wil dat mannen voortaan twee keer nadenken voordat ze een dickpic sturen. Dat zou geweldig zijn.”