Prijs voor krat bier in Qatar zakt naar ‘slechts’ 57 euro

Voetbalfans kunnen een heel klein beetje opgelucht zijn. Qatar heeft de prijs voor alcohol met 30% doen zakken, al kost een krat Heineken in het land waar in 2022 het WK voetbal wordt georganiseerd nog altijd 64 dollar of zo’n 57 euro. Dat bericht het financiële persagentschap Bloomberg.

De consumptie van alcohol in het moslimland is niet verboden, maar wel streng gereglementeerd. Expats moeten beschikken over een vergunning, die ze verkrijgen via hun werkgever. Daarmee kunnen ze terecht in de enige winkel die alcohol en varkensvlees verkoopt, in de buitenwijken van Doha.







Aan die winkel, officieel Qatar Distribution Co., staan vaak lange wachtrijen. De winkel heeft nu een nieuwe prijslijst gepubliceerd waaruit blijkt dat bier flink goedkoper is geworden. Begin dit jaar werd nog een ‘ontmoedigingsbelasting’ ingevoerd, die de prijs van bier in één klap verdubbelde.

Op café nog duurder

Toeristen en voetbalsupporters kunnen ook in hotels en cafés terecht voor alcohol, maar betalen daar nog meer dan in de staatswinkel. De organisatie van het WK heeft al laten weten dat ook tijdens het voetbaltoernooi in 2022 niet op straat mag worden gedronken. Wel komen er speciale zones waar andere regels gelden.