Man wint weddenschap met perfecte foto van zijn 16 teckels

Een jongeman is erin geslaagd om zijn zestien teckels muisstil te laten poseren voor een foto. Een vriendin had hem uitgedaagd om de perfecte foto te nemen, maar had nooit verwacht dat het resultaat zo verbluffend zou zijn.

De negentienjarige Liam Beach uit Wales ging de weddenschap aan en kon zijn zestien teckels per twee laten plaatsnemen op de trap. Volgens hem was de klus geklaard in amper acht minuten.

Familiefoto in acht minuten







Lottie, Daisy, Dudley, Wallie, Diamond, Ruby, Benjie, Buster, Bonnie, Ziggy, Sammy, Kizzy, Kiki, Zac, Duke en Saffie zijn dan ook droomhonden. “Het duurde welgeteld acht minuten om mijn honden op de trap te krijgen en de foto te nemen. Ik heb het getimed. Ik heb de honden een voor een op hun plaats gezet en het bevel gegeven te zitten. Het enige dat ik daarna nog moest doen, was hun aandacht trekken met een piepend speeltje. Ik nam het kiekje en klaar”, vertelt Liam.

Liam deelde de foto online en kreeg veel positieve reacties. “Het is geweldig om zoveel complimenten over de foto te krijgen, want mensen kijken vaak raar op als ze horen hoeveel honden ik heb”, aldus Liam.

De jongeman won met de weddenschap bovendien een doos chocolade.