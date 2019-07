GRUWELIJK. Vrouw sterft nadat metalen rietje haar oog doorboort

Tegenwoordig is het een absolute no-go om nog een plastic rietje te gebruiken. Maar die zomerse cocktails komen standaard met een rietje, wat moet je dan? Een metalen versie kan de oplossing zijn, al blijkt het een echt moordwapen te zijn.

Een 60-jarige Britse vrouw kwam bij een afschuwelijk ongeval om het leven. Eén van de betrokkenen was een metalen rietje. Volgens The Telegraph had Elena Struthers-Garnder een ‘mason jar’ vast toen ze in elkaar stuikte in haar keuken. Ze viel voorwaarts op het metalen rietje dat vastzat in het deksel van de glazen beker, waarop het rietje in haar oog terechtkwam en het haar hersenen doorboorde.

Gorgelend geluid







“Ik ging naar de keuken en zag hoe Lena op de grond lag”, schreef echtgenote Mandy Struthers-Gardner in een persbericht. “Ze maakte een gorgelend geluid. Haar glazen beker lag intact op de vloer en het rietje stak er ook nog steeds in. Daarop zag ik hoe het rietje in haar hoofd zat. Ik belde meteen de hulpdiensten.”

Hersenschade

Elena’s verwondingen bleken fataal te zijn. Ze werd van de levensondersteuning gehaald en stierf de volgende dag. Een lijkschouwer kon niet bepalen wat ervoor gezorgd heeft dat ze viel, maar haar officiële doodsoorzaak blijkt wel hersenschade te zijn.

Voortaan maar biologisch afbreekbare rietjes gebruiken?