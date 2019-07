Derde seizoen ‘Stranger Things’ breekt kijkcijferrecord Netflix

Er is absoluut geen sprake van metaalmoeheid bij de fans van ‘Stranger Things’. Ook bij zijn derde seizoen gaat het hard, in die mate dat de serie in de VS zelfs voor een nieuw record heeft gezorgd. Op vier dagen tijd zijn namelijk al meer dan 40,7 miljoen mensen begonnen aan de show.

Echte ‘kijkcijfers’ geeft Netflix nooit, maar deze keer bewegen ze toch al iets meer in die richting. Van die 40,7 miljoen mensen die al naar de eerste aflevering keken zijn er ruim 18,2 miljoen mensen die het complete derde seizoen al binnen vier dagen hebben uitgekeken.







Voor de duidelijkheid: dit gaat dus om kijkers uit de VS. Hoe het met de fanatieke bingewatchers uit ons land zit, is niet bekend. Geen enkele andere film of serie op Netflix kreeg het ooit voor elkaar om deze cijfers te bereiken.

Vierde seizoen

Officieel is er nog niets bekend over een vierde seizoen van Stranger Things. De productie is nog niet begonnen en Netflix heeft officieel nog niet gecommuniceerd over een verlenging van de reeks, laat staan over een releasedatum.

Dat producent Shawn Levy en de broers Duffer al wél praten over een vierde seizoen wil hoogstwaarschijnlijk zeggen dat het er wel komt. Eerder zeiden de Duffers dat het vierde seizoen ook het laatste worden.