Zeebrugge krijgt rookvrije strandzone

Stad Brugge richt een rookvrije strandzone in op het strand van Zeebrugge. Het gebied rond het Badengebouw, het sportstrand en de strandbibliotheek wordt voortaan rookvrij. Vlaggen bakenen de zone af. Aan de toegangen tot de rookvrije zone worden ook peukentegels geplaatst. Daar kunnen rokers hun peuken in kwijt. Rokers die toch een sigaret opsteken in de rookvrije zone zullen worden verzocht het strand te verlaten. Jobstudenten van de Sportdienst en de dienst Welzijn zullen daarop toezien. Ook de gemeenschapswachten zullen regelmatig controleren.

De bevoegde diensten zullen ook strandasbakken of peukenbuidels uitdelen. Ook op grote strandevenementen zoals WeCanDance en Bomboclat zullen 1.500 peukenbuidels worden uitgedeeld door de ecoteams.







“Het is de bedoeling om de roker bewust te maken dat ze niet zomaar overal kunnen roken”, aldus burgemeester Dirk De fauw. “We gaan geen GAS-boetes uitdelen maar we hopen dat sensibiliseren hier voldoende is. Met deze rookvrije strandzone sluiten we ons aan bij de nationale maatschappelijke beweging van Generatie Rookvrij om omgevingen waar kinderen komen rookvrij te maken. Want zien roken, doet roken en dat moeten we vermijden”, vertelt burgemeester De fauw.

bron:Â Belga