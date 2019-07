Voor het eerst sinds 2008 minder dollarmiljonairs

Door verliezen op de beurzen is het aantal dollarmiljonairs wereldwijd vorig jaar gedaald, voor het eerst sinds de financiële crisis van 2008. Ook hun vermogen ging erop achteruit, zo blijkt dinsdag uit het jaarlijkse “World Wealth Report” van consultant Capgemini. Wereldwijd waren er vorig jaar nog circa 18 miljoen mensen met een vermogen van minstens een miljoen dollar (ruim 891.000 euro). Dat waren er 0,3 procent minder dan in 2017. Om de daling in perspectief te zetten: in 2008 waren er wereldwijd “maar” 8,6 miljoen dollarmiljonairs.

Het totale vermogen van al die rijkelui was in 2017 voor het eerst voorbij de kaap van 70 biljoen dollar (of 70.000 miljard dollar) gegaan, maar het zakte daar vorig jaar opnieuw onder: -3 procent tot 68,1 biljoen dollar. Dat is vooral te wijten aan de beurzen, die na een sterk 2017 een moeilijker 2018 beleefden. Ook de economische vertraging speelde een rol, aldus Capgemini.

De landen met de meeste dollarmiljonairs zijn de VS (5,3 miljoen), Japan (3,1 miljoen), Duitsland en China (beide meer dan een miljoen). De vier samen zijn goed voor meer dan zes op de tien dollarmiljonairs wereldwijd.

Capgemini houdt bij de berekening van het vermogen rekening met aandelen, andere waardepapieren, investeringen, cashgeld en vastgoed.

bron: Belga