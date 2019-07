Svitolina haalt voor het eerst de laatste vier op Wimbledon

Elina Svitolina (WTA 8) staat voor het eerst in de halve finales van Wimbledon. De 24-jarige Oekraïense haalde het in haar kwartfinale na één uur en 34 minuten tennis in twee sets (6-2 en 6-4) van de Tsjechische revelatie Karolina Muchova (WTA 68). Svitolina treft in de halve finales de Roemeense Simona Halep (WTA 7). Die versloeg eerder op de dag in haar kwartfinale de Chinese Shuai Zhang (WTA 50) in twee sets (7-6 (7/4) en 6-1).

Het wordt het zevende onderlinge duel tussen Halep en Svitolina, het eerste op gras. De Oekraïense won tot dusver vier keer, de Roemeense slechts twee keer. Halep won wel het enige duel tussen beide vrouwen dit jaar, in de halve finales in Doha (hardcourt).







Svitolina kon de voorbije jaren nooit schitteren op Wimbledon. De vierde ronde in 2017 was tot dusver haar beste resultaat. Voor Muchova komt er een einde aan een memorabel debuut op het Londense gras. De 22-jarige Tsjechische haalde bij haar eerste deelname meteen de laatste acht. In de vorige ronde versloeg ze nog verrassend haar landgenote Karolina Pliskova (WTA 3).

Bron: Belga