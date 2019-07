Sp.a dient wetsvoorstel in voor nultolerantie voor alcohol in het verkeer

Sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke heeft een wetsvoorstel ingediend om een nultolerantie voor alcohol in het verkeer in te voeren. Vandenbroucke hoopt dat het incident rond Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck – die afgelopen weekend een ongeval veroorzaakte met 1,4 promille alcohol in het bloed – een “wake-upcall” kan zijn voor de andere fracties. De socialisten pleiten er al langer voor om de toegelaten hoeveelheid alcohol voor bestuurders terug te brengen tot 0,0 promille. Ze dienden tijdens de vorige legislatuur al een wetsvoorstel in die zin in, maar vonden toen geen meerderheid in de Kamer. Kamerlid Joris Vandenbroucke hoopt dat de heisa rond Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) de andere fracties over de streep kan trekken.

“Zelfs vanaf één pintje is er al een negatief effect op je rijvaardigheid en breng je andere mensen in het verkeer in gevaar”, zegt Vandenbroucke. Daarnaast heeft de nultolerantie het voordeel van de duidelijkheid. “Nu beginnen mensen zelf te rekenen, en dat loopt soms mis. Als je rijdt, drink dan niet. En wie gepakt wordt moet maar op de blaren zitten”, klinkt het.







Niet alle partijen staan achter het principe van de nultolerantie. “Wij zijn daar geen voorstander van, omdat we vanuit rationeel oogpunt denken dat dat de verkeersveiligheid niet ten goede komt”, zegt CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh. “Als je ook de lagere promillages aanpakt, dan verlies je capaciteit om de mensen die met hogere alcoholgehaltes in het bloed rondrijden te klissen. Dat blijkt ook uit alle wetenschappelijke literatuur: het probleem zit bij de hogere promillages.” Handhaving is daarbij erg belangrijk, zegt Van den Bergh. “Daar is nog ruimte voor verbetering.”

Ook N-VA is niet overtuigd. “Je straft het overgrote deel van de bevolking dat zich wel verantwoordelijk gedraagt dan ook mee”, zegt Kamerlid Wouter Raskin. “Dan wordt het onmogelijk om op een receptie of netwerkmoment dat ene glaasje cava te aanvaarden. We kunnen beter nog meer inzetten op sensibilisering en zelfcontrole.”

bron: Belga