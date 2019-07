Simona Halep staat voor tweede keer in halve finales op Wimbledon

Simona Halep (WTA 7) zit net als in 2014 bij de laatste vier op Wimbledon. De 27-jarige Roemeense klopte vandaag de Chinese Shuai Zhang (WTA 50) met 7-6 (7/4) en 6-1. Halep had gisteren een einde gemaakt aan het sprookje van de 15-jarige sensatie Cori Gauff (WTA 313). Met Shuai Zhang kreeg ze opnieuw een speelster tegenover zich die (in het enkel) amper ervaring heeft in de tweede week van een grandslam. Behalve een kwartfinale op de Australian Open in 2016 raakte Zhang tot dusver nooit verder dan een derde ronde. Haar vijf vorige deelnames aan Wimbledon eindigden zelfs al na een wedstrijd. Maar de voorbije week schakelde de 30-jarige Zhang onder meer reekshoofden Caroline Wozniacki (WTA 19) en Caroline Garcia (WTA 23) uit, net als Yanina Wickmayer (WTA 148). Tegen Halep kon de Chinese de eerste set gelijke tred houden, maar daarna was de veer gebroken.

Simona Halep, het zevende reekshoofd, neemt het voor een plek in de finale op tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 8) of de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 68). Het is vijf jaar geleden dat Halep de halve finales op Wimbledon bereikte. Toen verloor ze van de Canadese Eugenie Bouchard. In 2016 en 2017 was de kwartfinale het eindstation. Met Roland Garros 2018 heeft ze één grandslamtitel op haar erelijst.







Bron: Belga