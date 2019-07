Serena Williams heeft ticket voor halve finales van Wimbledon beet

Serena Williams (WTA 10) heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales van Wimbledon. De Amerikaanse was op het Londense gras in drie sets te sterk voor haar landgenote Alison Riske (WTA 55). Riske had maandag nog de Australische nummer 1 Ashleigh Barty uitgeschakeld. Maar tegen Williams kon de 29-jarige Amerikaanse, voor het eerst kwartfinaliste op een grandslam, niet opnieuw stunten. Het werd 6-4, 4-6 en 6-3 na twee uur tennis.

Williams neemt het voor een plaats in de finale op tegen de Engelse Johanna Konta (WTA 18) of de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 54). Die laatste versloeg gisteren Elise Mertens (WTA 21) in de achtste finales. Serena Williams, 37, won Wimbledon al zeven keer (in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016). Vorig jaar ging ze in de finale onderuit tegen de Duitse Angelique Kerber. Die verloor vorige week in de tweede ronde verrassend tegen de Amerikaanse Lauren Davis.







Williams gaat in de All England Club voor een 24e grandslamtitel in het enkelspel. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van de Australische recordhoudster Margaret Court.

Bron: Belga