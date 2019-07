Nieuwe zaak van seksueel geweld door tieners in zelfde Duitse stad

Enkele dagen na de vermoedelijke groepsverkrachting van een jonge vrouw door een groep tieners in de Duitse stad Mülheim, is er opnieuw sprake van seksueel geweld gepleegd door tieners. Maandagavond zou een 15-jarig meisje omsingeld zijn door vijf jongens tussen 11 en 17 jaar en ongepast zijn aangeraakt, zeiden openbare aanklagers van de nabijgelegen stad Duisburg dinsdag. Er werd een onderzoek geopend naar vier van de vijf tienerjongens. De elfjarige is niet strafrechtelijk aansprakelijk volgens de Duitse wetgeving, die bepaalt dat enkel kinderen boven 14 jaar vervolgd kunnen worden.

Het is de tweede zaak op korte tijd in Mülheim van seksueel geweld waarbij erg jonge tieners betrokken zijn. Vorige week raakte bekend dat een jonge vrouw het slachtoffer werd van een vermoedelijke groepsverkrachting, waarbij de verdachten twee 12-jarigen en drie 14-jarigen zijn. Eén 14-jarige werd maandag gearresteerd omdat hij een gevaar voor de samenleving zou kunnen zijn. Het hoofd van de Duitse politievakbond GdP riep in het licht van deze zaak op om de leeftijd van strafrechtelijke verantwoordelijkheid te verlagen naar 12 jaar, maar de Duitse vereniging van rechters zei hier dinsdag tegen te zijn.

bron: Belga