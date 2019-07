Milieumaatregels mogen jobs niet bedreigen

De Amerikaanse president Donald Trump is bereid om het milieu te beschermen, maar wil daarvoor geen jobs opofferen. Dat verklaarde hij maandag tijdens een speech in het Witte Huis. Trump heeft heel wat maatregels van de vorige regering teruggeschroefd. Volgens de president is dat goed voor de economie, maar critici stellen dat zijn beslissingen een negatief effect hebben op het milieu en het klimaat. De New York Times berekende dat de president in totaal al 83 aparte milieumaatregels terugdraaide.

“We zullen de Amerikaanse jobs beschermen”, aldus Trump in zijn speech. “We zullen het milieu beschermen, maar ook de Amerikaanse soevereiniteit.” De president maakte van de gelegenheid gebruik om ook uit te halen naar het “oneerlijke, inefficiënte en zeer zeer dure klimaatakkoord van Parijs”. Ook de zogeheten Green New Deal, die progressieve Democraten hebben voorgesteld, moest eraan geloven. Die werd door de president afgeschreven als “onbetaalbaar”.

“We hebben maar één Amerika en we hebben maar één planeet”, aldus Trump nog op zijn speech maandag. Eerder noemde hij klimaatverandering nog een Chinese hoax en verklaarde hij dat hij niet gelooft dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatverandering, ondanks wetenschappelijk bewijs.

bron: Belga