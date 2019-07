Houthi-rechtbank in Jemen veroordeelt 30 mensen ter dood wegens “spionage”

Een rechtbank van de sjiitische Houthi-rebellen in Jemen heeft vandaag dertig mensen ter dood veroordeeld voor spionage. Dat is vernomen bij de gerechtelijke diensten in de stad Sanaa. De dertig zouden gespioneerd hebben voor de internationale coalitie, die geleid wordt door Saoedi-Arabië. In totaal moesten 36 mensen – voornamelijk academici, vakbondsmensen en predikanten – voor de rechter verschijnen. Zij werden al een jaar geleden gevangengenomen door de Houthi-rebellen, zo meldt een gerechtelijke bron aan het Franse persbureau AFP. “De strafrechtbank heeft vandaag (dinsdag) een verdict uitgesproken waarbij dertig mensen ter dood zijn veroordeeld wegens spionage voor de agressors”, zo klinkt het. De zes andere verdachten werden vrijgesproken.

De ter dood veroordeelden zouden aan de Saoedische alliantie informatie hebben doorgespeeld over verschillende locaties die kunnen dienen als doelwitten voor luchtaanvallen. De rechtbank in Sanaa had in mei 2018 ook al twee mannen ter dood veroordeeld wegens spionage voor Saoedi-Arabië. In januari dit jaar kreeg een 22-jarige moeder voor vergelijkbare feiten eveneens de doodstraf. Maar tot nu toe werd geen enkel doodsvonnis voltrokken.







Het soennitische Saoedi-Arabië voert sinds 2015 samen met enkel partners luchtaanvallen uit in Jemen. Ze strijden er tegen de sjiitische Houthi’s, die gesteund worden door Iran. De Houthi’s controleren de hoofdstad Sanaa en andere delen van het arme land, en de Saoedi’s vrezen dat ze Iran een voet aan de grond zullen bezorgen op het Arabische schiereiland. Het geweld heeft al aan tienduizenden mensen het leven gekost.

Bron: Belga