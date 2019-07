Enkele wisselvallige dagen, maar beterschap in zicht vanaf zondag

Deze namiddag blijft het rustig en mooi weer met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. In het westen van het land kunnen er soms wat meer wolkenvelden hangen. De maxima liggen tussen 17 en 19 graden in de Ardennen en aan zee, en tussen 20 en 22 graden elders. Dat voorspelt het KMI. Dat rustige weer krijgen we ook vanavond en vannacht, al gaat het vooral in het westen en soms in het centrum gepaard met vrij veel wolkenvelden. In het oosten is het eerder lichtbewolkt. De minima liggen tussen 5 graden in sommige Ardense valleien, 10 of 12 graden in het centrum en 14 graden langs de kust.

De bewolking schuift morgen geleidelijk verder landinwaarts, en het wordt overal bewolkt. In de namiddag bereikt de eerste regen het westen van het land, alvorens het centrum te bereiken in de avond. In het oosten zou het nog droog blijven tot de avond. Het wordt een beetje warmer, met maxima tussen 20 en 22 graden in de Ardennen en aan de kust en tussen 23 en 25 graden in de meeste andere streken. ’s Nachts liggen de minima tussen 11 en 15 graden.







Donderdag krijgen we meestal bewolkt weer met buien. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 25 graden in de Kempen. Een onstabiele atmosfeer zorgt vrijdag opnieuw voor vrij veel stapelwolken en buien, eventueel vergezeld van een onweer. De buien trekken oostwaarts over ons land. De maxima schommelen tussen 18 en 23 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig, met enkele buien, mogelijk opnieuw vergezeld met enkele donderslagen. De maxima blijven steken rond 21 of 22 graden in het centrum.

Zondag nestelt zich een nieuw hogedrukgebied boven de Britse Eilanden. Het blijft overwegend droog met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De maxima blijven rond 21 of 22 graden liggen. Maandag blijft het droog met opklaringen en (soms vrij veel) wolkenvelden. De maxima liggen nog steeds rond 21 of 22 graden.

