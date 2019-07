Club Brugge bevestigt komst van recordaankoop David Okereke

Club Brugge heeft vandaag de transfer van David Okereke afgerond. De 21-jarige Nigeriaanse aanvaller is met een geschatte transfersom van 8 miljoen euro de duurste aanwinst in de geschiedenis van blauw-zwart. Okereke komt over van de Italiaanse tweedeklasser Spezia. Voor dat team maakte hij vorig seizoen in de Serie B 10 goals en deelde 12 assists uit. De spits ondertekende in Jan Breydel een contract van vier jaar. Hij moet bij Club het vertrek van diepe spits Wesley opvangen. De Braziliaan stapte voor 25 miljoen euro over naar Aston Villa.

Okereke (1m82) had aanbiedingen van meerdere clubs op zak. Hij werd gelinkt aan Southampton, Wolverhampton en Frankfurt en kon naar verluidt zelfs rekenen op interesse van Inter Milaan en Juventus. De jonge spits legde dinsdag zijn laatste medische testen af en ondertekende daarna zijn contract. Hij traint woensdag een eerste keer mee met de troepen van Philippe Clement in het Club Brugge Basecamp.







Club Brugge legt volgens verschillende media een transfersom van (minstens) 8 miljoen euro op tafel om Okereke weg te halen bij Spezia. Daarmee is hij een stuk duurder dan de vorige recordaankoop van Club, Kaveh Rezai. Voor de Iraanse spits betaalden de West-Vlamingen vorige zomer 5 miljoen euro aan Charleroi.

bron:Â Belga