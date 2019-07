Bart Swings verovert zilver

Bart Swings heeft vandaag een zilveren medaille behaald op het WK skeeleren in Barcelona. Hij eindigde als tweede in de afvallingskoers over 10 km. Swings had zich zondag geplaatst voor de finale. Door de regen moest de medaillestrijd naar vandaag worden uitgesteld. Swings moest in de slotronde alleen de duimen leggen voor de Colombiaan Alex Cujavante. Die verlengde zijn titel die hij vorig jaar in Nederland won. Het brons was voor de Italiaan Daniel Niero. De tweede Belg, Tim Sibiet, werd 24e. Swings had het na afloop over een “nagenoeg perfecte uitvoering”.

Omdat koplopers doorgaans geen last hebben van valpartijen, leidde Swings de race voor het grootste deel. Pas tien ronden voor het einde meldden de Colombianen zich aan kop. Door met de Duitser Felix Rijhnen het tempo hoog te houden, verhinderde Swings een Colombiaanse combine. Koersen op de verplaatsbare piste, gebouwd op een stalen constructie, is volgens Swings niet zonder gevaar. Ook als het droog is, is het spekglad. In de sprint gleed hij zichtbaar weg. De nabije aanwezigheid van het strand laat zich in Barcelona merken door talloze zandkorrels op de piste. Swings maakte tijdens de race dan ook herhaaldelijk zijn wieltjes schoon door met de hand naar de schoen te gaan. “Het idee van zo’n baan op deze plek is goed, maar de uitvoering is voor verbetering vatbaar”, oordeelde de student burgerlijk ingenieur.







Sandrine Tas moest even tevoren het gevaar van de baan aan het strand ervaren. Tijdens een race waarin ze vaak het peloton aanvoerde maar ook enkele keren net aan een afvalling ontsnapte, ging ze halverwege onderuit. In de eindstand werd Tas zestiende. De Italiaanse Francesca Lollobrigida, in Europa haar voornaamste concurrent, eindigde maar een plaatsje hoger. De Colombiaanse Luz Karim Garzon won, voor Yang-Ho Chen uit Taiwan en Mareike Thum uit Duitsland.

