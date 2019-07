Asiel en migratie – Duits reddingsschip redt opnieuw 44 migranten op Middellandse Zee

Een boot van de Duitse ngo Sea-Eye heeft opnieuw 44 migranten gered op de Middellandse Zee aan de kust van Libië. Dat gebeurde in samenwerking met de Maltese autoriteiten, laat de ngo maandagavond op Twitter weten. De migranten waren door mensen in een privévliegtuig gespot in een houten bootje en werden door de Alan Kurdi opgepikt. “Een schip van de Maltese kustwacht is onderweg om de mensen op de Alan Kurdi aan wal te brengen”, aldus de organisatie. Die berichten werden niet bevestigd door Malta.

Zondag besliste Malta om 65 migranten aan boord van de Alan Kurdi dan toch aan land te laten gaan. Italië had eerder al geweigerd om het schip binnen te laten.

bron: Belga