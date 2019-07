Anderlecht stelt Samir Nasri voor: “Ik wil de eerste luitenant van Kompany zijn”

Anderlecht heeft vandaag topaanwinst Samir Nasri voorgesteld aan de pers. De 32-jarige Fransman toonde zich erg vastberaden en ambitieus. “Mijn doel voor komend seizoen is ook het doel van de club: we willen opnieuw kampioen worden”, liet Nasri duidelijk verstaan. De aanvallende middenvelder ondertekende in de hoofdstad een contract voor één seizoen, met optie op nog een extra seizoen. “In dat tweede seizoen hoop ik met Anderlecht opnieuw in de Champions League te voetballen, een competitie waar deze club thuishoort.” “Ik ben heel blij hier te zijn”, stak de Fransman van wal. “Vincent (Kompany, red.) heeft aangedrongen op mijn komst en ik ben snel in zijn verhaal meegegaan. Het is een nieuw avontuur in mijn carrière. Ik geloof in het sportieve project van Anderlecht en Vincent. Met mijn ervaring moet ik de vele jongeren binnen ons team begeleiden. Toen ik mijn eerste stappen in het profvoetbal zette, waren Fabien Barthez en Bixente Lizarazu bij Olympique Marseille spelers die mij hielpen om kennis te maken met het profvoetbal. Zo’n rol wil ik nu ook opnemen. Ik ben volwassener geworden in vergelijking met enkele jaren geleden en wil een verlengstuk van Vincent op het terrein zijn.”

Nasri had ook andere aanbiedingen, maar koos bewust voor de nieuwe club van Vincent Kompany. “Een echte vriend”, beklemtoonde Nasri. “We hebben een zeer goede relatie. In Manchester was Vincent er altijd voor mij. Ik was nog jong toen ik er aankwam. Hij was er al langer en als kapitein een voorbeeld voor mij. Hij stond altijd voor mij klaar. Het schepte ook een band dat we onderling Frans konden spreken. Die band is ook na mijn vertrek uit Manchester gebleven. Ik heb een enorm respect voor hem. Dat zal niet veranderen nu hij mijn trainer is. Vincent is een echte leidersfiguur, met veel charisma. Hij weet wat hij wil en is altijd eerlijk. Dat laatste apprecieer ik ook altijd in mensen”, voegde hij toe met een lachje.







“Verder is de keuze voor Anderlecht ook een keuze voor mijn familie. Ik wilde in Europa blijven, dichtbij mijn familie in Frankrijk. En dan is Anderlecht natuurlijk ideaal. Ik kom uit een moeilijk seizoen bij West Ham (waar Nasri sinds januari speelde, red.). Ik speelde in 2018 niet door mijn dopingschorsing en kreeg dit voorjaar dan ook nog enkele vervelende blessures.”

Nasri gaf het zelf al aan. Heel 2018 stond hij gedwongen langs de zijlijn. De Fransman kreeg tijdens zijn uitleenbeurt door Manchester City aan Sevilla in het seizoen 2016-2017 een intraveneuze behandeling in een Amerikaans ziekenhuis, wat volgens de wetgeving van het Wereldantidopingagentschap (WADA) niet toegestaan is. Over die periode wilde hij dinsdag niet te veel kwijt. “Maar het was de zwaarste periode uit mijn loopbaan. Gelukkig had ik de steun van mijn familie. Als je bij een grote club voetbalt, en de wereld ligt aan je voeten, denk je niet te veel na. Maar in die periode dacht ik wel veel na, over de toekomst vooral. Ik kwam terug helemaal met mijn voetjes op de grond en ben er meer matuur door geworden.”

bron: Belga