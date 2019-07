Op zoek naar een date? Dan ben je beter niet vegan

Datingapps zijn handig als je iemand nieuw tegen het lijf wil lopen. Je komt mensen tegen die je anders nooit zou ontmoeten en je kan van tevoren al even de kat uit de boom kijken. Maar net omdat je elkaar pas na een tijdje ontmoet, is de eerste indruk van levensbelang. Het Britse Carphone Warehouse deed rondvraag naar de grootste afknappers op datingapps.

Wie weleens actief is geweest op Tinder, Bumble, OkCupid of een andere datingapp, weet hoe hard het leven kan zijn. Je krijgt maar geen matches en vraagt je na verloop van tijd af wat je dan zo verkeerd doet. Wellicht is het tijd om je profiel eens onder handen te nemen. Volgens een rondvraag van Carphone Warehouse bij 1.000 Britten zijn er namelijk nogal wat afknappers wat betreft je datingprofiel.

Afknappers







Beelden spreken meer dan woorden en een goede foto is dan ook van belang. 93% van de ondervraagden gaf aan dat ze afknappen op iemand die zijn of haar gezicht verbergt. Verder laat je de aangebrande mopjes beter links liggen en gebruik je liefst zo weinig mogelijk emoticons. Maar er is meer. Opvallende fotofilters worden niet gewaardeerd (zeg die konijnenoren dus snel vaarwel), net zoals piercings en spiegelselfies. Opvallend is ook dat 30% van de deelnemers afknapt op vegans. Daarnaast laat je die sigaret beter uit beeld en is het slim om die fitnessfoto’s zo snel mogelijk te verwijderen.

Zo moet het wel

Allemaal goed en wel, maar wat blijft er dan nog over? Schunnige mopjes zijn dan wel een no-go, maar humor doet het algemeen genomen wel goed. Verder apprecieert 86% van de Britten het als je een foto plaatst waarop je van top tot teen te zien bent; die maak je best op reis of in het gezelschap van je huisdier. Om je kansen nog meer te vergroten houd je je bio kort, maar link je wel naar je sociale media. Lengte doet er helaas wel toe, dus een vermelding daarvan is een goed idee. Ten slotte doen een glimlach (en een tattoo) wonderen.