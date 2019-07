Iconische Brusselse nachtclub Mirano gaat binnenkort weer open

Nog dit jaar gaat de bekende nachtclub Mirano in Sint-Joost-ten-Node weer open. De discotheek is al van december 2017 dicht, maar momenteel voeren arbeiders werken uit om de zaal weer feestklaar te krijgen. De uitbater wil in eerste instantie vooral focussen op house en hiphop.

Er bruist weer leven in de Mirano. De nachtclub op de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node had in december 2017 de deuren dichtgedaan, maar nu worden er werken uitgevoerd om het pand weer in een goede staat te herstellen. Het doek dat al die tijd voor de deur hing, is ook verdwenen. Het doel is om nog dit jaar de eerste feestjes in twee jaar tijd in de discotheek te houden. Dat heeft Le Soir vernomen.

“Minstens vier avonden openen”







De Mirano is in handen van Jérôme Blanchart, die de zaal al die jaren in eigendom heeft gehouden. Hij heeft twee artistieke directeurs aangesteld die verantwoordelijk voor de invulling van de feestjes. Vrijdagavond moet in het teken gaan staan van house en zaterdag wordt gereserveerd voor hiphop. “We zouden graag minstens vier avonden openen, met telkens een andere insteek zodat we de verschillende doelgroepen bereiken. Daarover moeten we nog brainstormen”, aldus Blanchart. Hij wil de zaal ook openstellen voor privé-evenementen.

De nieuwe start voor de zaal wordt in de buurt niet echt op applaus onthaald. De nachtclub was de voorbije jaren enkele keren een bron voor overlast. In 2015 moest burgemeester van Sint-Joos Emir Kir (PS) maatregelen nadat er een grote vechtpartij was uitgebroken tussen bezoekers en veiligheidsmensen. Daarbij werd onder andere beslist dat er hondenbegeleider met hond aanwezig zou zijn op de naburige parking om vertrekkers aan te sporen.