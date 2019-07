Cardi B gooit pruik in het publiek, maar wilt die nu terug

Cardi B had maar twee keer moeten nadenken voor ze in het heetst van de strijd haar pruik het publiek in kieperde. De Amerikaanse rapper stond afgelopen weekend op het Wireless Festival in Londen en liet zichzelf helemaal gaan. Daar heeft ze nu spijt van. Via Twitter vraagt ze haar fans de pruik terug te geven.

Een dag na het bewuste optreden postte Cardi B een filmpje op Twitter met het moment waarop ze de pruik aftrok en de menigte in gooide. Ze liet duidelijk verstaan dat ze haar geliefde pruik terug wil: “Ik liet me meeslepen, ik wil mijn pruik terug, stuur me een privébericht.”

I GOT CARRIED AWAY …….I want my wig back:/ Dm me . pic.twitter.com/YPAmSbb9uP — iamcardib (@iamcardib) July 6, 2019







Te koop op eBay

De rapper heeft echter nog geen reactie gekregen, en het lijkt er niet op dat dat snel zal gebeuren. Verschillende fans beweren de pruik in hun bezit te hebben en zetten hem te koop op eBay. Sommigen bieden slechts een stukje van de pruik aan, kapot gescheurd door andere fans, maar anderen beweren de pruik in zijn geheel bemachtigd te hebben. Eén fan zegt het grootste stuk van het pronkstuk in haar bezit te hebben. Ze ontving al een bod van 145 euro. Het valt echter moeilijk te achterhalen of het om de échte pruik van Cardi B gaat.