BIZAR. Werknemers moeten smartphone ELKE dag inleveren

We mogen gerust schrijven dat vrijwel iedereen tegenwoordig verknocht is aan zijn of haar smartphone. Thuis, op straat of op café, het is doodnormaal om dan je smartphone boven te halen. Maar hoe zit dat op de werkvloer? Eén baas heeft alvast dé oplossing gevonden.

Uit een rondvraag van RSVPLive blijkt dat een zekere meneer O’Shaugnessy geen mensen aanneemt die niet bereid zijn om hun smartphone in te leveren als ze aan hun werkdag beginnen.

Verlatingsangst







Hij nam de maatregel nadat hij zag hoe werknemers verslaafd waren geraakt aan sociale media op hun gsm’s. “Sommige werknemers kregen een meltdown toen ze op het werk verschenen en te horen kregen dat ze hun smartphone moesten afgeven”, zei de baas aan The Times. “Anderen vonden het dan weer een schending van hun mensenrechten. Ze hadden precies wat last van verlatingsangst”, grapt de man. Toen we deze maatregel nog niet hadden, zaten mensen vaak tijdens vergaderingen op sociale media. Dit is nu niet meer het geval.”