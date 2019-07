BIZAR. Ouders stappen naar rechter omdat zoon niet mag meespelen in schoolmusical

Een bijzondere zaak in het Nederlandse Den Haag. Ouders van een 12-jarige jongen hebben de school van hun zoon voor de rechter gedaagd, omdat hij niet mee mag spelen in de afscheidsmusical van zijn klas. De ouders van de jongen hopen hiermee een rol af te dwingen voor hun zoon.

De school laat weten dat de jongen door zijn gedrag al het hele jaar door voor chaotische situaties zorgt in de klas. Op een gegeven moment was de maat vol voor de leiding van de school.

Meedoen uitgesloten







Zij besloten daarom halverwege juni dat de jongen ’s ochtends naar een andere klas moest en als zijn eigen klas in de middag werkte aan de musical, dan moest hij zich op een andere manier zien te vermaken. Meedoen was al helemaal uitgesloten.

Vader Hans besloot daarop zijn zoon thuis te houden. Vrijdag zit hij samen met zijn vrouw bij de kortgedingrechter. “Hoe kunnen ze hem zo krenken? Ik ben belastingadviseur, in mijn werk is het allerlaatste wat ik doe naar de rechter stappen. Maar wat is er nu nog te verliezen?”, zegt vader Hans aan het AD.

Niet agressief

Volgens Hans is zijn zoon niet agressief. “Hij wil alleen antwoorden weten, waarom en hoe. Hij vraagt door en laat zich niet makkelijk afschepen.” Hij vervolgt dat eerdere leerkrachten nooit een probleem met zijn zoon hebben gehad. Zo zou zijn zoon een IQ van 140 hebben op het gebied van rekenen.

“Met de juf die hij dit jaar kreeg wilde het van meet af aan niet boteren. Om het minste of geringste krijgt hij straf. Zelf zegt hij dat de juf hem zoekt. En als ook anderen wat doen, krijgt alleen hij straf”, legt Hans uit.

Brief

De school heeft aangegeven niet te willen reageren zolang de rechter zich nog moet buigen over de zaak. Wel schreef de school een brief naar de ouders van de klasgenoten van de jongen, waarin wordt uitgelegd dat er sprake is van een verschil van inzicht over het gedrag van de jongen.

Tussen de zitting en de musical zit een weekend. Mocht de rechter dus beslissen in het voordeel van de jongen, dan zal er snel iets bedacht moeten worden. “Dan improviseren ze maar wat”, aldus de vader.