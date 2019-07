Weyts pompt 10 miljoen in jaagpaden

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt 10 miljoen euro vrij om het fietscomfort op jaagpaden te verbeteren. Dat moet de fiets populairder maken voor woon-werk- en woon-schoolverkeer. Uittredend minister Weyts kreeg in mei extra middelen uit het Financieringsfonds Eenmalige Uitgaven. Tien miljoen daarvan gaat nu naar de Vlaamse Waterweg nv, die de jaagpaden langs de waterwegen beheert. Het geld moet dienen om zowat 70 kilometer jaagpad op te waarderen en zo comfortabeler te maken voor fietsers. Langs het kanaal Brussel-Charleroi in Grimbergen wordt de bovenlaag bijvoorbeeld vervangen, in Herentals wordt de wortelgroei langs het kanaal Bocholt-Herentals aangepakt en in Puurs wordt langs de Rupel een ontbrekende schakel weggewerkt.

De minister hoopt dat de maatregelen twijfelaars over de streep kunnen trekken om de auto wat vaker te laten staan en in te ruilen voor de fiets, ook op weg naar het werk of de school. “Ik wil alle Tour-fans verleiden om ook op weg naar het werk verslingerd te geraken aan de fiets”, aldus Weyts.







bron: Belga