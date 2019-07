Tour de France – “Winnen als ploeg is nog mooier”, zegt gele trui Mike Teunissen

Mike Teunissen was voor de tweede dag op rij aan het feest in de Tour. Na zijn spurtoverwinning van zaterdag in Brussel, won de Nederlander ook zondag met Jumbo-Visma de ploegentijdrit in de hoofdstad. Hij behield (uiteraard) het geel. “Vandaag viel alles op zijn plaats”, reageerde Teunissen. “Je ziet dat als je in een flow zit, alles kan. We behielden onze snelheid en iedereen draaide goed mee. De jongens waren allemaal heel sterk. Het was ons grote doel om de ploegentijdrit te winnen. Dat het dan ook lukt, is geweldig. Dat ik gisteren won was heel mooi, maar winnen als ploeg is eigenlijk nog mooier. We winnen hier niet met achten, maar met een kleine honderd man. Dit is de beloning voor al het harde werk dat wij er met zijn allen de afgelopen weken, maanden en zelfs jaren in hebben gestoken met de juiste mensen op de juiste plaats. Dat ik het geel behoud, is een mooie bonus. Nu kan ik er morgen een hele dag van genieten.”

Steven Kruijswijk, kopman van het Nederlandse team, was ook heel blij met de tijdritwinst. “Ik was vandaag niet bezig met mijn klassement. Dat ik hier tijd pak op mijn concurrenten, is een mooie bonus. We kwamen hier om de tijdrit te winnen en dat is gelukt. Wout (van Aert), Mike en Tony (Martin) waren de motoren van de ploeg. Het draaide super, het tempo zat er goed in en iedereen deed zijn werk. Het ging echt heel hard. We zijn de Tour goed begonnen en hopelijk kunnen we hier een mooi vervolg aangeven de komende dagen en weken.”

