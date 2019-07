Tour de France – Fan Park van de Grand Départ ontving 79.000 bezoekers

Het Fan Park van de Grand Départ van de Ronde van Frankrijk, op het De Brouckèreplein in Brussel, heeft in de afgelopen vier dagen 79.000 bezoekers ontvangen, dat meldt Tourorganisator ASO aan Belga. Het Fan Park stond van donderdag 4 juli tot en met zondag 7 juli volledig in het teken van de wielerfans die Brussel bezochten ter gelegenheid van de Grand Départ van de 106de Ronde van Frankrijk. “We hadden 79.000 bezoekers in de afgelopen vier dagen”, vertelt Baptiste Ollier, woordvoerder van ASO.

Het Fan Park was overladen met standjes van sponsors van de Tour die in de eerste plaats veel gadgets klaar hadden voor de wielerfans, maar ze ook actief betrokken bij het gebeuren. Er werden kraslotjes, T-shirts en petjes weggegeven, maar er waren ook spinninglessen, een uitdaging om het snelste rondje neer te zetten of een draaimolen die werd aangedreven door fietsen. Voor de jongsten stonden er springkasteel of was er een velodroom met de nodige hobbels en schuine bochten.

De toeschouwers konden er zaterdag en zondag ook de twee eerste ritten van de Tour de France volgen, terwijl ze zich te goed deden aan een Belgisch biertje met een frietje of een pannenkoek.

De Grand Départ in Brussel was een succes, want er zakten liefst een miljoen toeschouwers af naar de hoofdstad voor de start van de grootste wielerwedstrijd ter wereld.

bron: Belga