Tielemans tekent voor vier seizoenen bij Leicester City

Youri Tielemans verlaat het Franse AS Monaco voor Premier League-club Leicester City, waar hij het voorbije halfjaar al op uitleenbasis aan de slag was. In het King Power Stadium ondertekende de 22-jarige Rode Duivel een contract voor vier seizoenen, zo maakte de club vandaag bekend. Met de transfer van de middenvelder zou een bedrag van 45 miljoen euro gemoeid zijn en daarmee wordt hij de op vier na duurste Belg ooit. Enkel voor Eden Hazard (100 miljoen), Romelu Lukaku (85 miljoen), Kevin De Bruyne (75 miljoen) en Christian Benteke (46 miljoen) werd er ooit meer betaald. Twee jaar geleden moest Monaco net iets meer dan 25 miljoen euro overmaken aan Anderlecht om het jeugdproduct weg te halen in het Astridpark.

bron:Â Belga