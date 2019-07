Rafael Nadal stoot vlot door naar kwartfinales

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich probleemloos geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. De Spanjaard, het derde reekshoofd, versloeg vandaag in de vierde ronde de Portugees Joao Sousa (ATP 69) met drie keer 6-2. Om door te stoten naar de halve finales moet Nadal voorbij de winnaar van het Amerikaans onderonsje tussen Sam Querrey (ATP 65) en Tennys Sandgren (ATP 94).

De 33-jarige Nadal mikt op een derde titel in de All England Club. Hij was er de beste in 2008 en 2010 en werd runner-up in 2006, 2007 en 2011. Vorig jaar moest Nadal na een thriller in de halve finale buigen voor de latere winnaar Novak Djokovic.







De Spanjaard won vorige maand voor de twaalfde keer Roland Garros en bracht zijn aantal grandslamtitels (in het enkel) daarmee op achttien. Alleen Roger Federer doet met twintig titels beter. De Zwitser, nummer drie van de wereld, treft vandaag in de achtste finale de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 20).

