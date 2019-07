Ook grote belangstelling bij tv-kijkers voor Grand Départ in Brussel

De start van de 106de Ronde van Frankrijk bracht afgelopen weekend niet enkel veel volk op de been in Brussel. Le Grand Départ wist ook flink wat tv-kijkers aan te trekken. De openingsetappe zaterdag, met start en aankomst in Brussel, werd op Eén vanaf 13.34 uur gevolg door 600.954 kijkers. Dit komt neer op een marktaandeel van 72,8 procent. De ploegentijdrit zondagnamiddag werd door 555.191 kijkers op Eén bekeken, of een marktaandeel van 69,8 procent. Dat meldt de persdienst van de VRT vandaag.

Op de avondtalkshow “Vive le Vélo” stemden zaterdag 725.367 kijkers (markaandeel 44 procent) en zondag 806.127 (42 procent) op Eén af. Sporza.be kreeg zaterdag en zondag ook telkens meer dan 550.000 bezoekers over de vloer, aldus de VRT.







Niet enkel wielrennen wist de Vlaming te boeien. De WK-finale vrouwenvoetbal Verenigde Staten-Nederland (2-0) haalde zondag op Canvas 221.034 kijkers (marktaandeel 24,9 procent).

De Tourstart in eigen land had een duidelijk effect op de kijkcijfers bij de RTBF. Zaterdag waren er 325.967 kijkers op La Une (49 procent marktaandeel). Dat is het grootste kijkerspubliek sinds 2010. Vorig jaar lag het marktaandeel voor de eerste etappe op 31,6 procent. Voor de ploegentijdrit zondag werden 276.438 kijkers (35,6 procent marktaandeel) op La Une opgetekend.

bron: Belga