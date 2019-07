Ongeval Kortessem: lachgaspatronen in auto gevonden

In de auto van de slachtoffers van het zware verkeersongeval zaterdagochtend in Kortessem werden lachgaspatronen gevonden. Het parket van Limburg bevestigde vandaag het bericht van Het Belang van Limburg. Of de chauffeur of de inzittenden onder invloed waren van het gas, kon de woordvoerder van het parket niet bevestigen. De vijf inzittenden van de auto kwamen om het leven bij het ongeval na een nachtje stappen in de ‘Versuz’ in Hasselt. Op weg naar Maastricht reden ze in Kortessem tegen hoge snelheid een leegstaand café binnen. Onder de slachtoffers waren de negentienjarige STVV-speler Mo Nitcheu, ex-KRC Genk-jeugdspeler Gerrit Bos (22), Helton Fernandes (22), voetballer bij de Maastrichtse amateurclub RKVVL/Polaris, Mustafa Önalan (20) en de achttienjarige Cassandra Dupont uit Borgloon.

Op de Nederlandse site Getfunded loopt momenteel een crowdfundingactie voor de begrafenis van Helton Fernandes. Vanmorgen was al een bedrag van 4.900 euro opgehaald.







bron: Belga