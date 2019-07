Jupiler Pro League – Club Brugge plukt rechterwinger Amadou Sagna weg uit Senegal

Club Brugge heeft zich versterkt met de Senegalese jeugdinternational Amadou Sagna. De twintigjarige rechterwinger komt over van het Senegalese Cayor Foot en ondertekende in het Jan Breydelstadion een contract voor vier seizoenen, zo maakte Club Brugge maandag bekend. Op het WK voor min 20-jarigen in Polen won hij onlangs nog de bronzen schoen.

Voor blauw-zwart is Sagna, die eerder een wissel op de toekomst zal zijn, de derde aanwinst voor komend seizoen. Eerder vonden Odilon Kossounou en Eduard Sobol hun weg naar de Belgische vicekampioen. Als vervanger van de voor 25 miljoen euro vertrokken Wesley Moraes is David Okereke op weg naar Club. De 21-jarige Nigeriaan van de Italiaanse tweedeklasser Spezia zou maandag zijn medische testen al afgelegd hebben. Met de transfer zou een bedrag van acht miljoen euro gemoeid zijn, wat hem de duurste inkomende transfer ooit maakt bij de Bruggelingen.

bron: Belga