Grootste groepsaankoop probeert doorstart

Het groepsaankopenbedrijf iChoosr waagt zich aan een doorstart van de grote groepsaankoop van energie in de provincie Antwerpen nadat het provinciebestuur uit het project stapte. Dat schrijft De Standaard vandaag. IChoosr organiseerde de groepsaankoop de voorbije jaren al in opdracht van het Antwerpse provinciebestuur. Maar het nieuwe bestuur besloot vorig jaar om niet langer te fungeren als trekker van groepsaankopen. Daarbij werd onder meer verwezen naar een kritische doorlichting van de groepsaankopen door de Vreg, de Vlaamse energieregulator. Zo wordt de vraag gesteld of de groepsaankopen wel borg staan voor een lage of zelfs de laagste energieprijs.

“Je zult ons nooit horen zeggen dat we een garantie bieden op de goedkoopste energieprijs. Uit ervaring weten we wel dat de uitkomsten van de groepsaankopen die we tot nu toe hebben georganiseerd, telkens bij de 10 procent goedkoopste van de markt zaten”, verklaart Frederic Dumalin, de Belgische verantwoordelijke van iChoosr.







Aan de formule van de groepsaankoop zal niets veranderen, verzekert Dumalin. Het gaat om een jaarcontract voor groene energie tegen een vaste prijs. Er wordt ook gegarandeerd dat de leverancier die de groepsaankoop binnenhaalt, geen extra kosten aanrekent voor wie geen domiciliëring wil of wie zijn facturen nog via de post wil krijgen.

bron: Belga