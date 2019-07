Geen sancties voor Tongerse rechter in witwasdossier van oldtimers

De rechter van de rechtbank van Tongeren die vorige week korte tijd opgepakt is geweest in een onderzoek naar gesjoemel met tweedehandswagens, is momenteel niet geschorst of gesanctioneerd. Dat laat de woordvoerder van de Tongerse rechtbank weten aan Belga. De aanhouding van de partner van de Tongerse rechter, die procureur is bij het Limburgse parket, werd vrijdag verlengd. Vorige week werden de procureur en zijn partner, die sinds begin januari rechter is van de Tongerse correctionele rechtbank, opgepakt in een onderzoek naar gesjoemel met oldtimers. Het onderzoek hiernaar werd in februari opgestart.

De rechter werd na haar verhoor opnieuw vrijgelaten. De procureur, die een verzamelaar is van oldtimers, bleef aangehouden voor feiten van witwassen, valsheid in geschrifte, fiscale fraude en poging tot informaticasabotage. Zijn aanhouding werd vorige vrijdag verlengd.







bron: Belga