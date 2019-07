Devriendt sprint naar de zege in tweede rit

Tom Devriendt (Wanty-Gobert) heeft vandaag de tweede etappe in de Ronde van Oostenrijk (2.1) gewonnen. De 27-jarige West-Vlaming was na 176,9 kilometer tussen startplaats Zwettl en de aankomst in Winer Neustadt in een massaspurt sneller dan de Duitsers Jannik Steimle (Team Vorarlberg Santic) en Jonas Koch (CCC). Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Gobert) werd zevende. Voor Devriendt is het zijn tweede profzege, na de Omloop van het Houtland in 2017. Steimle, die zaterdag de proloog won, profiteerde van de bonificaties om opnieuw leider te worden. Dat gaat ten koste van de Let Emils Liepins (Wallonie-Bruxelles), die vandaag vierde werd.

bron: Belga