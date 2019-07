Crisis Venezuela – Guaido kondigt herneming van dialoog met Venezolaanse regering aan

De Venezolaanse oppositie en de regering van Nicolas Maduro gaan in Barbados de dialoog met elkaar hervatten. Dat heeft oppositieleider Juan Guaido zondag in een communiqué gezegd. Wanneer de besprekingen, die momenteel zijn opgeschort, zullen doorgaan, zei Guaido er niet bij. Volgens de zelfverklaarde interim-president is het de bedoeling om via de dialoog onderhandelingen op te starten die het land uit de dictatuur leiden. In het Noorse Oslo vonden in mei nog enkele gesprekken plaats tussen de oppositie en de regering, maar die draaiden uiteindelijk op niets uit.

Venezuela beleeft momenteel de ergste socio-economische crisis uit de geschiedenis van het land. Guaido en zijn aanhangers beschuldigen Maduro ervan een “dictator” te zijn, die vasthoudt aan de macht na de “frauduleuze” presidentsverkiezingen van vorig jaar. De president bestempelt zijn tegenstanders dan weer als “putschisten”, die worden gesteund door het door Maduro verafschuwde “Noord-Amerikaanse rijk”. Terwijl verschillende landen Guaido al hebben erkend als overgangspresident, zit Maduro nog steeds stevig het zadel.

Bron: Belga