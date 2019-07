Bemiddeling bij liftonderhoudsbedrijf Kone in Woluwe afgesprongen

De urenlange bemiddeling bij liftonderhoudsbedrijf Kone in Sint-Lambrechts-Woluwe is maandagavond afgesprongen zonder akkoord. Dat meldt Grégory Dascotte (MWB-FGTB). Het personeel komt morgen/dinsdag samen om te bekijken hoe het verder moet. Er is al sinds vorige week dinsdag een staking bezig op de site van Kone in Sint-Lambrechts-Woluwe. Tachtig tot honderd werknemers legden het werk neer uit protest tegen het ontslag van een vakbondsafgevaardigde. De vakbonden eisen dat de ontslagprocedure wordt stopgezet.

De man wordt de laan uitgestuurd omdat hij zijn veiligheidshelm weigerde te dragen. Het was naar verluidt heel warm in de machinekamer en er was geen direct gevaar. Bovendien zou het niet verplicht zijn om de helm te dragen. Volgens Dascotte wordt de vakbondsafgevaardigde geviseerd “op basis van wat hij naar voren brengt tijdens vergaderingen”.

In de gebouwen van de federale overheidsdienst Werk in Brussel startte maandag rond 15 uur een bemiddelingsvergadering tussen de bonden en de directie. Die liep maandagavond af zonder resultaat.

De directie van Kone Belgium zegt echter dat betrokkene herhaaldelijk weigerde de veiligheidsinstructies toe te passen. De directie zou naar verluidt op zijn strepen blijven staan. “Veiligheid is de eerste prioriteit bij Kone”, aldus de directie.

bron: Belga