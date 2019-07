Alison Riske houdt Ashleigh Barty, ’s werelds nummer 1, uit kwartfinales

Ashleigh Barty (WTA 1) is vandaag uitgeschakeld in de achtste finales van Wimbledon. Het Australische eerste reekshoofd verloor in de vierde ronde van de Amerikaanse Alison Riske (WTA 55). Het werd 3-6, 6-2 en 6-3 na ruim anderhalf uur tennis. De 23-jarige Barty won vorige maand met Roland Garros haar eerste grandslamtitel. Ze nam voor de vierde keer deel aan Wimbledon. Een derde ronde vorig jaar was haar beste uitslag tot dusver. Vorige week schakelde de Australische in de tweede ronde Alison Van Uytvanck (WTA 58) uit.

Alison Riske (29) was bij haar acht vorige deelnames aan Wimbledon nooit voorbij de derde ronde geraakt. Ze treft in de kwartfinale, haar eerste op een grandslam, landgenote Serena Williams (WTA 10) of de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 31).







bron: Belga